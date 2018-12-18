В Минобороны назвали количество новых вооружений, поступивших в Сухопутные войска в 2018 году

2200 новых образцов вооружений получили Сухопутные войска в 2018 году. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«В войска поступило 2200 новых и модернизированных образцов вооружения. Сформировано десять соединений и воинских частей», - заявил Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Он отметил, что задача по повышению уровня современного вооружения в Сухопутных войсках в этом году перевыполнена на 2,3%.

Также министр обороны России сообщил о сроках постановки на боевое дежурство новейших ракетных комплексов стратегического назначения «Авангард».