В ЛНДР состоялся первый выпуск курсантов филиала Международного противоминного центра ВС РФ

В филиале Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ, открытом в Лаосской Народно-Демократической Республике, состоялся первый выпуск специалистов-инструкторов отряда разминирования Народной армии Лаоса.

В течение месяца под руководством российских преподавателей, десять офицеров-инструкторов проходили обучение по различным дисциплинам, среди которых стандарт противоминной деятельности, матчасть российских средств поиска взрывоопасных предметов и свойства защитных костюмов сапера.

По итогам курсов военнослужащие Лаоса успешно сдали экзамены и получили сертификаты об окончании в Центре. В ближайшее время российские специалисты приступят к подготовке новой группы инструкторов. Работа российских военных в Лаосе по договору между двумя странами продлится до марта 2019 года. В этой южноазиатской стране российские военные откроют филиал российского международного Центра, в котором лаосские специалисты будут готовиться продолжать разминирование своей страны.

Российские военнослужащие находятся в Лаосе по приказу президента России - Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях выполнения его решения оказать содействие в разминировании территории Лаоса от боеприпасов, которыми усеяна здесь земля со времен Вьетнамской войны 1964-1973 годов.

В итоге отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 36 человек здесь не только обучил местных военнослужащих, но и провел сплошную очистку лесистой местности одного из районов страны от взрывоопасных предметов. В результате российскими военными было обследовано 41 гектар территории, на которых было найдено и обезврежено более 120 взрывоопасных предметов.