Сергей Шойгу поздравил военнослужащих РВСН с профессиональным праздником

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем Ракетных войск стратегического назначения.

Глава российского военного ведомства отметил, что РВСН всегда были и остаются надежным гарантом национальной безопасности страны. Высокий уровень подготовки и современное вооружение позволяют личному составу войск гарантированно решать задачи ядерного сдерживания.

День РВСН ежегодно отмечается 17 декабря. В этот день в 1959 году вышло постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.



С момента образования РВСН проведено уже свыше пяти тысяч пусков ракет. Сегодня это род войск является важнейшим компонентом Стратегических ядерных сил России. В Минобороны РФ сообщили, что в РВСН сосредоточено более двух третей ядерных носителей СЯС.