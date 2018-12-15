В 2018 году армия России получила 56 новых видов оружия

Вооруженные силы России в 2018 году закончили государственные испытания и приняли на вооружение 56 видов новой техники. Об этом в эфире канала «Россия-24» рассказал заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. По словам генерала армии, всего в войска поступило более 5000 единиц новой техники.

«В этом году только приняли на вооружение 35 новых образцов вооружения и военной техники. По 21 образцу только вчера и позавчера доложили о том, что завершили госиспытания. Это еще плюс 21 образец вооружения и военной техники», - заявил Булгаков.

Генерал также уточнил, что военнослужащие российской армии получили более 8 миллионов «наименований вещевого имущества для обеспечения личного состава формой одежды». Кроме того, в армию поступило более 700 000 тонн продовольствия для питания и 2,5 миллиона тонн горючего.

При этом замминистра пояснил, что коэффициент исправности техники в войсках по России составляет 94%.