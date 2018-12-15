«Сделали большую работу вместе»: кадры прощания российских и венесуэльских летчиков

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на места постоянной дислокации после прохождения совместных учений в Венесуэле. Самолеты уже приземлились на аэродром базирования, Министерство обороны опубликовало видео посадки ракетоносцев.

Перед вылетом гостей из России состоялась встреча российских и венесуэльских военнослужащих. Командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергея Кобылаш пообщался с командующим ВВС Венесуэлы, дивизионным генералом Педро Альберто Хулиаком Лартигесом.

Стороны обсудили военное сотрудничество между странами в будущем. Военные Венесуэлы и России обменялись мнениями о совместных полетов экипажей двух государства. В заключение встречи военные обменялись сувенирами и подарками на память. Кроме того, Сергей Кобылаш пригласил коллег из Венесуэлы принять участие в международном этапе конкурса летного мастерства «Авиадартс», который пройдет в рамках армейских международных игр «АрМИ-2019».

Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования в Российскую Федерацию после выполнения международного визита в Венесуэлу. Самолеты преодолели более двенадцати тысяч километров. Полет проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей.