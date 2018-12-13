Сергей Шойгу прибыл с визитом в Нью-Дели

Большая и перспективная встреча проходит в эти минуты в Индии: в Нью-Дели с визитом прибыл Сергей Шойгу. Российского министра обороны встретила рота почетного караула.

Вместе с Шойгу в Индию прибыла представительная делегация - это руководители российского ОПК. В Дели будут обсуждать новые проекты в сфере военно-технического сотрудничества и работу центров по обслуживанию военной техники нашего производства.

Россия - один из главных поставщиков вооружений для индийской армии. Только в начале октября был подписан контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО С-400 на сумму более пяти миллиардов долларов.

В планах и более глобальная цель - перевести отношения в сфере ВПК на новый уровень - к совместному производству техники. России предложат стать партнером программы «Делай в Индии». В рамках инициативы планируется произвести более тысячи танков Т-90С.