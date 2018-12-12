Корвет «Сообразительный» выполнил ракетную стрельбу в море: видео

Корвет проекта 20380 «Сообразительный» успешно выполнил задачи учения по противовоздушной обороне с практической стрельбой зенитным ракетным комплексом морского базирования вертикального пуска «Редут». Боевые расчеты корабля отработали поражение высокоскоростных и низколетящих воздушных целей.

Ракеты-мишени были запущены с малого ракетного корабля «Пассат» соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

Запущенные с корвета «Сообразительный» зенитные ракеты успешно поразили все назначенные цели.

Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был объявлен временно опасным для гражданского судоходства и полетов авиации. Задачи по обеспечению безопасности выполняли 12 надводных кораблей и судов обеспечения флота.