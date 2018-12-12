Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы обменялись опытом при подготовке к полетам

На аэродроме Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы провели совместные занятия по подготовке авиационных экипажей и авиационной техники к выполнению полетов, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации.

«В целях обмена опытом подготовки летного состава экипажи двух стран изучили район проведения полетов в зоне аэропорта Майкетия, вопросы взаимодействия с руководителем полетов, терминологию радиообмена», - сообщили в ведомстве.

Завершилась подготовка к предстоящим полетам проведением практических тренажей и розыгрышем полетных заданий.

В рамках международного визита делегации Воздушно-космических сил также прошла теоретическая подготовка авиационных экипажей ВКС России и ВВС Венесуэлы под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Напомним, в рамках плановой международной деятельности 10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу. В торжественной встрече российских экипажей приняли участие Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Полет самолетов Ту-160 выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.