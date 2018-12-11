В Минобороны РФ указали на нежелание США нормализовать обстановку в Сирии

Бездействие США привело к гуманитарной катастрофе в сирийской Ракке. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Еще одной не затягивающейся раной на многострадальном теле Сирии является Ракка, где при молчаливом бездействии американской стороны уже год сохраняется гуманитарная катастрофа», - сообщил Мизинцев в ходе совместного расширенного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.

Мизинцев отметил, что город фактически стерт с лица земли, до сих пор не развернуто масштабного разминирования.

«В результате от взрывоопасных предметов ежедневно гибнут или получают увечья местные жители», - подчеркнул начальник НЦУО.

Он также указал на то, что в Ракке не проводится восстановление жилья и объектов инфраструктуры, нет электричества, не работают водопровод, магазины и больницы.

Под завалами остается большое количество незахороненных трупов, что приводит к ухудшению санитарно-эпидемической обстановки и риску развития эпидемий тяжелых инфекционных заболеваний.

Генерал Мизинцев подчеркнул, что такая позиция США указывает на полное отсутствие заинтересованности в нормализации обстановки в подконтрольных им районах.