Водолазы Северного флота начали масштабные подводные тренировки: видео

Специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота приступили к подводным тренировкам. Водолазы отработали спуски, чтобы оказать помощь условно аварийной подводной лодке.

Комплексная тренировка займет несколько дней. В ее ходе водолазы отработают широкий спектр аварийно-спасательных задач, в том числе осмотр подводной части корабли и дна водоема, подъем затонувших предметов с использованием понтонов и прочистка кингстонов. Кроме того, специалисты продемонстрируют навыки в подводных рубке троса и сварочных работах.

Водолазные учения проходят в преддверии масштабных маневров всех сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота. На этой тренировке военные спасатели будут действовать совместно с морской авиацией, эвакуируют «терпящий бедствие» личный состав, найдут саму подводную лодку, которая, согласно легенде учений, лежит в грунте на глубине шестидесяти метров.

Участникам учений предстоит определить местоположение подводного корабля с помощью дистанционно управляемых аппаратов, отработать подъем на поверхность членов экипажа и оказание им первой помощи. Для спасения людей специалисты используют глубоководный аппарат «АС-34».