Стрельбу из АК-74, ПКМ и РПГ-7 в темное время суток отрабатывают морпехи Северного флота
Морпехи Северного флота (СФ) проходят первые в новом учебном году ночные занятия по огневой подготовке. В течение нескольких дней военнослужащие будут отрабатывать совместную стрельбу в сложных условиях Арктической зоны.
Особое внимание в проведении маневров уделено наработке навыков выживания военнослужащих в экстремальных арктических условиях.
На этапе практических действий военнослужащие отработают ведение огня из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.
Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих береговых войск Северного флота. В ходе них мишени подсвечиваются, а огонь ведется трассирующими боеприпасами для наблюдения за результатом стрельбы.