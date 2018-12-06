«Адмирал Горшков» отстрелялся «Калибрами» в Баренцевом море

Стрельбу крылатой ракетой морского базирования «Калибр» успешно выполнил фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», принятый в боевой состав ВМФ России в 2018 году. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, ракетные стрельбы проводились в рамках плановых мероприятий боевой подготовки и развертывания боевой учебы в новом учебном году.

«Боевое упражнение выполнялось на одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области. Цель, по которой была выполнена стрельба, находилась на расстоянии более 700 километров», - говорится в сообщении.

По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров. В ходе этого планового выхода в море экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отработал учения по противолодочной и противовоздушной обороне, а также провел ряд тренировок по борьбе за живучесть.