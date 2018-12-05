Защита Крыма усилена ракетными комплексами «Бал»

Береговой ракетный комплекс «Бал» заступил на боевое дежурство по защите Крымского полуострова. Об этом сообщил представитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«В ноябре авиационные части ЮВО пополнило более десяти самолетов и вертолетов, на Черноморский флот поступили новый боевой корабль и береговой ракетный комплекс "Бал"», - говорится в сообщении.

В сообщении также подчеркнуто, что третью часть поставленных новых и модернизированных образцов составило танковое вооружение, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3.

Всего в текущем году на вооружение соединений и воинских частей ЮВО поступило около 800 единиц вооружения и военной техники.

«Бал» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. Представляет собой мобильную систему (на базе шасси МЗКТ-7930). Дальность поражения - 120 километров с ракетой Х-35 и с ракетой Х-35У - 260 километров.

Ранее береговые комплексы «Бал» и «Бастион» провели маневры, в ходи которых было отработано уничтожение кораблей условного противника.