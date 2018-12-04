Новобранцы в Поволжье впервые воспользовались боевым оружием: кадры учений

Более десяти тысяч военнослужащих Центрального военного округа вышли на полигоны в регионах Поволжья, сообщает пресс-служба объединения.

Солдаты, сержанты и офицеры смогли в первый же день нового учебного года смогли отработать тактические приемы перемещения на поле боя, выполнить боевые стрельбы из автоматов, пулеметов и гранатометов.

Впервые получили право воспользоваться настоящим оружием и новобранцы осенней призывной кампании, среди которых были автоматы АК-74, пулеметы ПКМ, а также гранатомет РПГ-7.

Ранее в Вооруженных силах РФ стартовал новый учебный год, который длится до конца октября 2019 года.