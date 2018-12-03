Минобороны России опубликовало рассекреченные документы ко Дню неизвестного солдата

Минобороны РФ рассекретило документы, раскрывающие причины празднования третьего декабря Дня неизвестного солдата, а также раскрывающие подробности начала контрнаступления советских войск под Москвой.

В материалах, представленных российским военным ведомством, говорится о том, что дата третье декабря выбрана по причине того, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины начала битвы под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 40-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

Каждый любитель истории может ознакомиться с рассекреченным журналом боевых действий 354-й стрелковой дивизии, в котором отражены события боев под Москвой, когда бойцы Красной армии противостояли ожесточенному натиску врага, рвавшегося к столице.

Напомним, что серия публикаций на официальном сайте Минобороны РФ архивных документов времен ВОВ призвана препятствовать фальсификации истории и становятся важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи.

Ранее российское военное ведомство рассекретило архивные документы к 100-летию Рязанского десантного училища.

Также в феврале в Подмосковье состоялась реконструкция этого одного из судьбоносных сражений Великой Отечественной войны.