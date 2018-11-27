Главный храм ВС РФ возведут в сжатые сроки: кадры с места строительства

В подмосковном парке «Патриот» уже к 2020 году появится главный храм Вооруженных Сил России. Его высота составит 95 метров, сооружение станет третьим по величине православным храмов мира.

Сейчас в «Патриоте» ведутся строительные работы. Пока в огромном котловане экскаватор разравнивает песок, строители равняют сваи. Неподалеку варят металлическую сетку под фундамент, на котором и будет возведен Храм Воскресения Господня.

«Плита у нас получается основная 1,4 метра, и распределительная, которую сейчас делаем – 250 миллиметров. То есть, конструкция будет на века», - рассказывает начальник группы монолитных работ Константин Михайлов.

По своим размерам главный Храм Вооруженный Сил станет третьим в стране - после Храма Христа Спасителя в Москве и Исакиевского собора в Санкт-Петербурге. Здание планируют возвести в сжатые сроки - первых прихожан в «Патриоте» ждут уже 9 мая 2020 года, поэтому на стройке трудятся в две смены по 12 часов, то есть круглые сутки.

Величественное здание из зеленого стекла венчают золотые купола. Окружат его фигуры святых-покровителей воинства. Этот храм посвящен павшим в годы Великой Отечественной, поэтому рядом с ним на мемориальных стенах разместят 30 миллионов фотографий тех, кто воевал на фронте. Высота колокольни составит 75 метров - в честь 75-летия Великой Победы. Длина дороги памяти, что протянется по периметру 1418 шагов, столько дней шла война.

«Все фундаменты будут выполнены до Нового года. То есть основная силовая плита будет залита до 31 декабря этого года», - поделился главный инженер по строительству спецобъектов главного управления обустройства войск Вячеслав Фисенко.

В январе здесь начнут возводить стены, на каждой из них сделают барельеф известных русских полководцев и знаковой для российской истории битвы. Участие в судьбе этой обители может принять каждый. Храм Воскресения Господня строят исключительно на пожертвования, возводят всем православным миром.

Если вы хотите поддержать строительство храма, но не знаете, как это сделать, то всю информацию можно найти на нашем сайте. Реквизиты, необходимые для перечисления добровольных пожертвований указаны здесь.