Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Построим Храм Вместе! ТЕГИ

Главный храм ВС РФ возведут в сжатые сроки: кадры с места строительства

Игорь Балдин
23:30 27.11.2018
В парке «Патриот» строится главный храм Вооруженных Сил России. Работы ведутся 24 часа в сутки. Первых прихожан храм планирует принять 9 мая 2020 года.

В подмосковном парке «Патриот» уже к 2020 году появится главный храм Вооруженных Сил России. Его высота составит 95 метров, сооружение станет третьим по величине православным храмов мира.

Сейчас в «Патриоте» ведутся строительные работы. Пока в огромном котловане экскаватор разравнивает песок, строители равняют сваи. Неподалеку варят металлическую сетку под фундамент, на котором и будет возведен Храм Воскресения Господня.

«Плита у нас получается основная 1,4 метра, и распределительная, которую сейчас делаем – 250 миллиметров. То есть, конструкция будет на века», - рассказывает начальник группы монолитных работ Константин Михайлов.

По своим размерам главный Храм Вооруженный Сил станет третьим в стране - после Храма Христа Спасителя в Москве и Исакиевского собора в Санкт-Петербурге. Здание планируют возвести в сжатые сроки - первых прихожан в «Патриоте» ждут уже 9 мая 2020 года, поэтому на стройке трудятся в две смены по 12 часов, то есть круглые сутки.

Величественное здание из зеленого стекла венчают золотые купола. Окружат его фигуры святых-покровителей воинства. Этот храм посвящен павшим в годы Великой Отечественной, поэтому рядом с ним на мемориальных стенах разместят 30 миллионов фотографий тех, кто воевал на фронте. Высота колокольни составит 75 метров - в честь 75-летия Великой Победы. Длина дороги памяти, что протянется по периметру 1418 шагов, столько дней шла война.

«Все фундаменты будут выполнены до Нового года. То есть основная силовая плита будет залита до 31 декабря этого года», - поделился главный инженер по строительству спецобъектов главного управления обустройства войск Вячеслав Фисенко.

В январе здесь начнут возводить стены, на каждой из них сделают барельеф известных русских полководцев и знаковой для российской истории битвы. Участие в судьбе этой обители может принять каждый. Храм Воскресения Господня строят исключительно на пожертвования, возводят всем православным миром.

Если вы хотите поддержать строительство храма, но не знаете, как это сделать, то всю информацию можно найти на нашем сайте. Реквизиты, необходимые для перечисления добровольных пожертвований указаны здесь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.11.2018, 19:10
ФСБ рассказала об изъятых у украинских моряков трофеях и документах
Дата27.11.2018, 10:45
Главком ВМФ России рассказал о новом вооружении морской пехоты
Дата27.11.2018, 10:41
Реконструкция столичного стадиона «Динамо» завершена
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата27.11.2018, 21:40
Выход в свет: опубликованы кадры выкатки новейшего Ил-112В
Дата26.11.2018, 15:55
Обломки самолета времен ВОВ обнаружили под Наро-Фоминском
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Построим Храм Вместе!
23:30 Армия
Видео
Главный храм ВС РФ возведут в сжатые сроки: кадры с места строительства
17:02 В стране и мире
Видео
В РПЦ назвали Главный храм ВС РФ символом надежды
15:29 Армия
Видео
Презентация проекта Главного храма ВС РФ прошла в Венеции
01:20 Армия
Проект Главного храма ВС РФ представят в Италии
19:00 В стране и мире
Видео
В подмосковном парке «Патриот» возводят главный храм Вооруженных сил: кадры со стройки
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
00:27 В стране и мире
Видео
ФСБ: украинским морякам приказали двигаться к Керчи в «скрытном порядке»
22:59 В стране и мире
Видео
В Кремле ответили на заявление Порошенко о безуспешном звонке Путину
22:27 В стране и мире
Видео
Два человека пострадали при пожаре на ледоколе в Петербурге
20:37 В стране и мире
Видео
В Крыму суд арестовал 12 украинских моряков
20:13 В стране и мире
Видео
Переброску береговых комплексов «Бал» в Крыму сняли на видео
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Телеведущий Сергей Брилев подтвердил наличие у него британского гражданства
Видео
Солистка группы «Винтаж» рассказала о самочувствии после экстренной госпитализации
Видео
Опубликованы кадры сложнейшей операции по переброске Су-27 с помощью вертолета
Продюсер «Ласкового мая» раскрыл причину потери Пугачевой своего голоса
Видео
«Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии
Видео
СБУшник с задержанного корабля ВМС Украины признался в осознанном нарушении границы РФ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.