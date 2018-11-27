РХБЗ развернули в Алеппо мобильную лабораторию после обстрела боевиками
С помощью передвижной лаборатории проходит обследование грунта в Алеппо, который боевики обстреляли снарядами с хлором.
Специальный мобильный комплекс приступил к анализу проб грунта и осколков снарядов, с помощью которых боевики обстреляли Алепо, сообщает начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты России в Сирии генерал-майор Валерий Васильев.
«Мобильный комплекс ПХЛ-2 приступил к работе в Алеппо», — сказал Васильев.
Полевая химическая лаборатория ПХЛ-2 предназначена для химического и дозиметрического контроля войсковых подразделений. Оборудование лаборатории смонтировано в двух кузовах-контейнерах на шасси КАМАЗ-6350.
По данным Министерства обороны РФ, обстрел жилых районов Алеппо снарядами с хлором произошел в минувшую субботу. От 70 до 100 человек попали в больницу.