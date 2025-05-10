МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Командующий группировкой «Запад» вручил танкистам награды в зоне СВО

Подвиги бойцов не остались незамеченными.
Константин Денисов 2025-05-10 23:35:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащим 1-й гвардейской танковой армии вручили боевые госнаграды. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отличившихся бойцов награждал лично командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.

«Для каждого праздник Великой Победы остается в сердце – это наша память, история и слава. Вы наращиваете эту славу, успешно выполняя боевые задачи. Врага били, бьём и будем бить», – сказал Кузовлев.

Он поблагодарил как самих военнослужащих за стойкость и мужество, так и их родителей за то, что воспитали достойных сыновей и защитников.

После церемонии награждения бойцы вернулись на рубежи к выполнению своих задач.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #награды
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 