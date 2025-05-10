Командующий группировкой «Запад» вручил танкистам награды в зоне СВО

Военнослужащим 1-й гвардейской танковой армии вручили боевые госнаграды. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отличившихся бойцов награждал лично командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.

«Для каждого праздник Великой Победы остается в сердце – это наша память, история и слава. Вы наращиваете эту славу, успешно выполняя боевые задачи. Врага били, бьём и будем бить», – сказал Кузовлев.

Он поблагодарил как самих военнослужащих за стойкость и мужество, так и их родителей за то, что воспитали достойных сыновей и защитников.

После церемонии награждения бойцы вернулись на рубежи к выполнению своих задач.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.