Специалисты ФПС доставили партию писем военнослужащим в зоне СВО

Специалисты фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) доставили партию почтовых отправлений российским военнослужащим на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» регулярно доставляют не свыше сотни посылок и писем военнослужащим защищающих жителей Донбасса. Кроме того, специалисты войск связи занимаются доставкой военной корреспонденции.

«В связи с тем, что объем отправлений из дома увеличились в разы, наши аппаратные в ФПС забиваются "до верха письмами и посылками". В целях гарантированной доставки, родственники военнослужащих могут обратиться в филиал "Почты России", указав номер воинской части, которую можно узнать в военкомате по месту жительства», - рассказал начальник пункта ФПС с позывным Барс.

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Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.