Гвардейцам-десантникам вручили государственные награды в зоне СВО

Военнослужащие уссурийского отдельного 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск РФ получили награды за проявленные в боевых действиях качества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Награждение происходило непосредственно в зоне спецоперации по защите Донбасса. Знаки отличия бойцам вручил командир бригады, который поблагодарил их за службу и передал слова благодарности президента России Владимира Путина.

«Мне награду вручили за операцию «Поток». Как говорится, шли да шли, да вышли», – рассказал заместитель командира роты, позывной Жетон.

Он вспомнил, что на выходе из трубы российских бойцов уже поджидали дроны и артиллерия противника, однако благодаря грамотным и слаженным действиям все прошло успешно.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.