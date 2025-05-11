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Гвардейцам-десантникам вручили государственные награды в зоне СВО

Ордена и медали нашли своих героев в дни 80-летия Победы.
2025-05-11 06:35:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие уссурийского отдельного 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск РФ получили награды за проявленные в боевых действиях качества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Награждение происходило непосредственно в зоне спецоперации по защите Донбасса. Знаки отличия бойцам вручил командир бригады, который поблагодарил их за службу и передал слова благодарности президента России Владимира Путина.

«Мне награду вручили за операцию «Поток». Как говорится, шли да шли, да вышли», – рассказал заместитель командира роты, позывной Жетон.

Он вспомнил, что на выходе из трубы российских бойцов уже поджидали дроны и артиллерия противника, однако благодаря грамотным и слаженным действиям все прошло успешно.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #награждение #десантники #Владимир Путин #СВО
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