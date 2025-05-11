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Белоусов исполнил мечту девочки и ее брата посетить Парад Победы в Москве

Семья из Ростовской области впервые наблюдала с трибуны за Парадом в честь Великой Победы.
2025-05-11 06:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов исполнил желание девочки Виктории Стролькиной и ее брата Егора из Ростовской области, мечтавших вживую посмотреть на Парад Победы на Красной площади. В Москве для гостей подготовили насыщенную программу.

В период трехдневного пребывания в столице дети вместе с мамой посетили Центральный музей ВС РФ и студию военных художников имени М. Б. Грекова. Также они побывали в парке «Патриот».

Ну а самым значимым событием стало посещение Парада, который семья впервые наблюдала с трибуны вместе с ветеранами, участниками специальной операции и иностранными гостями.

«Своими глазами это увидеть, это очень здорово. Желаю всем оказаться, также, как и мы на трибунах, воочию это увидеть, нежели по телевизору» - поделилась впечатлениями мама.

Она поздравила всех с 9 Мая и поблагодарила ветеранов за подаренное ими будущее.

Напомним, в преддверии новогодних праздников Андрей Белоусов в рамках акции «Елка желаний» снял шар с мечтой Виктории и Егора. После этого он лично позвонил семье Стролькиных и пригласил на праздничные мероприятия в Москву.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #елка желаний #Андрей Белоусов
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