Белоусов встретился с начальником главного штаба ВС Нигерии

Российский министр обороны Андрей Белоусов сегодня встретился с начальником главного штаба вооруженных сил Нигерии генерал-майором Кристофером Гвабином Мусой. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества. Об этом сообщили в МО РФ.

Андрей Белоусов подчеркнул, что Россия рассматривает республику как перспективного партнера на африканском континенте, который нацелен на плодотворное сотрудничество. Также он выразил поддержку стремления Нигерии к укреплению своей армии.

В свою очередь Кристофер Гвабин Муса заявил, что его страна дорожит дружбой с Россией и высоко ценит ее помощь.

«Вы не просто что-то обещаете, вы обещаете и делаете. И каждый знает, что Россия работает во благо мира и стабильности», - добавил генерал.

Напомним, чуть ранее Андрей Белоусов провел переговоры с министрами обороны Мали и Буркина-Фасо.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.