Белоусов встретился с начальником главного штаба ВС Нигерии

Российский министр обороны Андрей Белоусов сегодня встретился с начальником главного штаба вооруженных сил Нигерии генерал-майором Кристофером Гвабином Мусой. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества. Об этом сообщили в МО РФ.
Андрей Белоусов подчеркнул, что Россия рассматривает республику как перспективного партнера на африканском континенте, который нацелен на плодотворное сотрудничество. Также он выразил поддержку стремления Нигерии к укреплению своей армии.
В свою очередь Кристофер Гвабин Муса заявил, что его страна дорожит дружбой с Россией и высоко ценит ее помощь.
«Вы не просто что-то обещаете, вы обещаете и делаете. И каждый знает, что Россия работает во благо мира и стабильности», - добавил генерал.
Напомним, чуть ранее Андрей Белоусов провел переговоры с министрами обороны Мали и Буркина-Фасо.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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