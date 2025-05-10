МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов встретился с начальником главного штаба ВС Нигерии

Стороны обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества.
2025-05-10 21:10:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российский министр обороны Андрей Белоусов сегодня встретился с начальником главного штаба вооруженных сил Нигерии генерал-майором Кристофером Гвабином Мусой. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества. Об этом сообщили в МО РФ.

Андрей Белоусов подчеркнул, что Россия рассматривает республику как перспективного партнера на африканском континенте, который нацелен на плодотворное сотрудничество. Также он выразил поддержку стремления Нигерии к укреплению своей армии.

В свою очередь Кристофер Гвабин Муса заявил, что его страна дорожит дружбой с Россией и высоко ценит ее помощь.

«Вы не просто что-то обещаете, вы обещаете и делаете. И каждый знает, что Россия работает во благо мира и стабильности», - добавил генерал.

Напомним, чуть ранее Андрей Белоусов провел переговоры с министрами обороны Мали и Буркина-Фасо.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Россия #армия #Минобороны России #Нигерия #МО РФ #Андрей Белоусов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 