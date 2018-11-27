Главком ВМФ России рассказал о новом вооружении морской пехоты

Подразделения морской пехоты перевооружаются на модернизированные плавающие бронетранспортеры БТР-82А. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев.

«Речь идет о смене бронетранспортеров БТР-80 на новые модернизированные плавающие бронетранспортеры БТР-82А» , - говорится в поздравлении главкома ВМФ по случаю Дня морской пехоты.

В обращении также указано, что соединения морской пехоты укомплектованы военнослужащими контрактной службы, оснащаются беспилотными летательными аппаратами, современными артиллерийскими комплексами и системами.

Как отметил Королев, в 2018 году более 170 подразделений морской пехоты успешно выполнили задачи в составе антитеррористических групп на борту кораблей и судов обеспечения ВМФ в различных районах Мирового океана.

По его словам, сегодня около 100 кораблей ВМФ России выполняют задачи демонстрации Андреевского флага во всех широтах морской и дальней океанской зоны. На каждом корабле и судне находятся морские пехотинцы в составе антитеррористических групп, которые прошли подготовку в Учебном центре морской пехоты в Санкт-Петербурге.