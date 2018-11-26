«Стрижи» покажут обновленную программу на Iran Air Show-2018

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» прибыли в Иран для участия в международном авиасалоне Iran Air Show – 2018, проводимом на острове Киш.

«Летчики Воздушно-космических сил впервые продемонстрируют свою обновленную программу в составе семи экипажей за пределами Российской Федерации», - сообщили в Минобороны РФ.

Длительный перелет осуществлялся в составе группы совместно с самолетом-лидером Ил-76 в плотных строевых порядках. По маршруту следования экипажи ВКС выполнили две промежуточные посадки.

В ходе авиасалона летчики Воздушно-космических сил покажут программу одиночного пилотажа на форсажном режиме работы двигателей, а также программу группового пилотажа с перестроением шести экипажей в различные фигуры, такие как «стрела», «конверт», «звезда» и многие другие.

Помимо этого будут выполнены наиболее сложные и зрелищные фигуры, включая групповую «петлю Нестерова», «косую петлю», синхронные «бочки», «зеркало», «колокол», «роспуск».