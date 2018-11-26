Десантники являются лидерами по количеству званий героев нашей страны - Шойгу

Выпускники Рязанского гвардейского десантного училища являются лидерами по количеству званий героев Советского Союза и героев России среди военных учебных заведений, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на торжественном праздновании столетнего юбилея училища в Государственном Кремлевском дворце.

«У каждой страны, тем более такой великой, как Россия, должны быть свои символы. У нашей страны они велики и всемирно известны: это Кремль и Большой театр, это Гагарин и Терешкова, это Харламов и это, безусловно, Рязанское десантное училище», - сказал министр.

Он отметил, что тысячи офицеров достойно служили, служат и будут дальше служить нашей стране.

«Уверен, что появятся новые и новые герои, хотя и без того Рязанское училище является лидером по количеству героев Советского Союза и героев России среди всех учебных заведений силового блока и военных учебных заведений», - подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, это говорит о многом, в том числе, что страна уделяет много внимания воспитанию и совершенствованию материально-технической базы училища.

«Сегодня, поздравляя вас со столетним юбилеем, хотел бы пожелать такой же уверенной поступи, таких же уверенных действий, действий такого же сохранения традиций, которое передали нам предыдущие поколения», - сказал глава Минобороны.

Шойгу также отметил в качестве одной из заслуг ветеранов - сохранение традиций «крылатой пехоты».