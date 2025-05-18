В России отмечают 322-ю годовщину со дня основания Балтфлота

Балтийский флот России отмечает 322-ю годовщину со дня основания. 18 мая 1703 года русские моряки под командованием Петра I одержали первую победу в морском сражении. Они атаковали и захватили два шведских парусных корабля. Всех участников боя наградили специально изготовленными медалями с надписью: «Небываемое бывает».

Сегодня Балтийский флот - это сбалансированная разнородная группировка сил и войск. В ее составе есть надводные и подводные корабли, морская авиация, береговые войска, части обеспечения. Его существование - исторически оправданная необходимость для безопасности России на западном направлении.

Все части Балтийского флота готовы к оперативному выполнению задач. По итогам обучения подразделения подтвердили высокий уровень подготовки. Военнослужащие проявили профессионализм, мужество и самоотверженность в учениях и походах. План подготовки выполнен на 100%.

Корабельные соединения и тактические группы в текущем периоде обучения провели более 20 учений, выполнили около тысячи боевых упражнений с оружием. Проведены боевые службы и дальние походы в Балтийском, Северном, Средиземном морях и Мировом океане с участием более 10 кораблей и судов.

В Балтийском море прошли комплексные учения по обеспечению безопасности судоходства в акватории с силами Балтфлота и других ведомств. Отработаны сопровождение и защита гражданских судов, включая противодействие атакам БПЛА, безэкипажных катеров, подводных лодок и кораблей. Выполнялись задачи по тушению пожара, заделке пробоин, спасению личного состава на воде и буксировке в пункт базирования.

Кроме того, военнослужащие отработали защиту морских коммуникаций и пунктов базирования флота.

В учении участвовало до 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики, десантные корабли на воздушной подушке и быстроходные катера. Было задействовано около 5 тысяч военнослужащих, 10 самолетов и вертолетов и до 100 единиц техники.

Флот провел заводские ходовые и государственные испытания 14 кораблей и подлодок, включая носителей высокоточного оружия. Большинство уже приняты в состав ВМФ и решают задачи национальных интересов России. Сейчас на Балтике проходят испытания более пяти кораблей и судов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.