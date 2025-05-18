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FPV-дрон «Востока» уничтожил БТР Stryker на Южно-Донецком направлении

Бронетехника сгорела, а уцелевшие боевики разбежались, бросив своих раненых и погибших.
2025-05-18 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бронетранспортер Stryker с украинскими боевиками уничтожен FPV-дроном на Южно-Донецком направлении. Националисты рассчитывали провести ротацию личного состава на позициях и двигались под покровом ночи.

Однако наша разведка вовремя обнаружила бронетехнику, передала ее координаты дроноводам, после чего участь БТР была предрешена.

Оператор дрона группировки войск «Восток» уничтожил цель при помощи ударного беспилотника, оснащенного камерой ночного видения.

Пораженный Stryker загорелся. Уцелевшие боевики разбежались, бросив своих раненых и погибших.

Действия расчета БПЛА позволили своевременно пресечь попытку ВСУ провести смену на позициях и выдвинуться на линию боевого соприкосновения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #бпла #ВСУ #бтр stryker #Южно-Донецкое направление #FPV-дрон
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