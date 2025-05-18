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Патрушев: моряки-балтийцы достойно защищают морские рубежи Родины

Помощник президента России поздравил моряков с Днем Балтийского флота России.
Владимир Рубанов 2025-05-18 10:10:08
© Фото: Roman Naumov URA.RU, Global Look Press

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев поздравил в приветственной телеграмме командование, личный состав, ветеранов и гражданских специалистов с Днем Балтийского флота России, который отмечают 18 мая.

Он отметил, что балтийцы достойно защищают морские рубежи Родины, обеспечивают безопасность российского судоходства, пресекают провокации военно-морских сил недружественных государств и совершенствуют свое мастерство в учениях и дальних походах.

Председатель Морской коллегии отметил, что основанный Петром I Балтийский флот - это колыбель Военно-морского флота России и пример героизма и преданности Отечеству.

Балтийский флот 18 мая отмечает свое 322-летие. В 1703 году под командованием Петра I русские моряки одержали первую морскую победу, захватив два шведских корабля. Всех участников того сражения наградили медалями с надписью: «Небываемое бывает».

#армия #ВМФ России #Балтийский флот #николай патрушев #поздравление #Морская коллегия РФ
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