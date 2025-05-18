Утром над Белгородской областью сбили 14 украинских БПЛА

Утром 18 мая дежурные средства ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, речь идет о дронах самолетного типа.

Отмечается, что атака беспилотников отражалась в период с 7.15 до 8.20 мск.

«В период с 7.15 до 8.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении МО РФ.

Кроме того, за прошедшую ночь ПВО также уничтожила семь украинских БПЛА, из которых четыре были сбиты над Белгородской областью и три – над Брянской.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.