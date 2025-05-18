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Утром над Белгородской областью сбили 14 украинских БПЛА

Вражеские дроны были уничтожены в период с 7.15 до 8.20 мск.
2025-05-18 09:30:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Утром 18 мая дежурные средства ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, речь идет о дронах самолетного типа.

Отмечается, что атака беспилотников отражалась в период с 7.15 до 8.20 мск.

«В период с 7.15 до 8.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении МО РФ.

Кроме того, за прошедшую ночь ПВО также уничтожила семь украинских БПЛА, из которых четыре были сбиты над Белгородской областью и три – над Брянской.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #пво #бпла #беспилотники #белгородская область #МО РФ
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