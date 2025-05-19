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Экипаж Су-34 под покровом ночи уничтожил украинский пункт управления БПЛА

Удары наносились авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
2025-05-19 08:32:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие поразили пункт управления беспилотниками украинских вооруженных сил. Удары наносил экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ.

Минобороны России сообщает, что летчики действовали в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Для ударов применялись авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Атаки производились по заданным координатам, отметили в оборонном ведомстве.

После подтверждения разведкой уничтожения заданной цели экипаж Су-34 ВКС РФ возвратился на аэродром вылета.

Прежде сообщалось, как экипаж армейской авиации Ми-35М поддержал подразделения группировки войск «Север». Военные летчики успешно уничтожили живую силу и бронированные машины подразделений ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #ВКС РФ #су-34 #ВСУ #Авиабомбы #Авиабомбы УМПК
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