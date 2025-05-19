ВС РФ ночью сбили 35 украинских дронов над Россией

Российские военнослужащие сбили 35 украинских дронов над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 26 беспилотников сбили над Крымом, еще восемь дронов - в небе над Брянской областью. Также сообщается об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области.

Боевики ВСУ регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 18 мая над Белгородской областью сбили 18 украинских беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.