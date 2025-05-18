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В Мариуполе нахимовцы заложили аллею героев в рамках акции «Сад памяти»

Особую дань уважения выразили участнику освобождения города от фашистских захватчиков в 1943 году Федору Котанову и военнослужащему, отдавшему жизнь при защите Мариуполя на СВО в 2022 году Алексею Боброву.
2025-05-18 07:29:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Мариуполе на территории филиала Нахимовского военно-морского училища состоялась всероссийская памятная акция «Сад памяти». Оно посвящено героям-освободителям города.

В рамках акции военнослужащие группировки войск «Восток» и юные нахимовцы высадили 12 саженцев крымской сосны и почтили память павших героев минутой молчания.

Каждое дерево символизирует память о воинах, павших за освобождение Мариуполя.

«На каждом саженце были установлены именные бирки, чтобы будущие поколения знали, в честь кого посажено дерево, и могли сохранять эту память», - сообщает Минобороны России.

Особую дань уважения выразили двум героям - участнику освобождения города от фашистских захватчиков в 1943 году Федору Котанову и военнослужащему, отдавшему жизнь при защите Мариуполя на СВО в 2022 году Алексею Боброву.

«Дерево - это символ жизни. Высаживая, мы как бы продлеваем жизнь тех, кого с нами нет. Мы считаем, что во всех городах нашей страны - от Камчатки до Калининграда - должны быть высажены такие памятные аллеи», - пояснил директор АНО «Сад памяти» Вячеслав Харламов.

Акция «Сад памяти» - это международная акция по высадке 27 млн деревьев в честь погибших советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Нахимовцы #патриотизм #память #герои #сад памяти #мариуполь #крымская сосна
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