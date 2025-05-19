Саперы обезвредили минно-взрывные заграждения ВСУ у Селидово

Саперы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» продолжают разминирование окрестностей города Селидово в зоне проведения СВО. На опубликованных МО РФ кадрах - работа наших военнослужащих, уничтожающих взрывные устройства противника.

Как рассказал старший инженер Вадим Зуев, в этот раз наши саперы провели разведку и обезвредили минно-взрывные заграждения, танковые мины и сбросы.

«Обнаружили ТМ-62, КПТМ-3. Все были уничтожены накладным способом, тротилом - 400 грамм», - поделился он.

Военные инженеры проводят разведку местности с помощью металлоискателей и поисковых щупов. Когда они обнаруживают неразорвавшийся снаряд, они провоцируют его детонацию с помощью накладного заряда - тротиловой шашки с капсюлем-детонатором КД-8А. Происходит взрыв, после чего саперы проверяют, ликвидирован ли найденный снаряд.

Ранее наши саперы разминировали эвакуационные пути на Харьковском направлении. Ночью националисты сбросили взрывное устройство с гексакоптера «Баба-яга», и наши инженеры уничтожили его накладным зарядом.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.