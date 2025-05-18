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Число сбитых за утро дронов над Белгородской областью выросло до 18

Ранее сообщалось о четырех сбитых БПЛА над той же Белгородской областью.
2025-05-18 11:40:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Еще четыре украинских БПЛА уничтожили дежурные средства ПВО в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

«18 мая с 8.20 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», - передает МО РФ.

Ранее сообщалось, что над той же Белгородской областью за утро в период с 7.15 до 8.20 мск сбили 14 дронов. Сейчас к этому числу добавилось еще четыре беспилотника. Таким образом, сейчас число сбитых за утром дронов составляет 18.

Как отмечает российское оборонное ведомство, все уничтоженные вражеские БПЛА за сегодняшнее утро были самолетного типа.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #бпла #дроны #МО РФ #Белгородская облсть
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