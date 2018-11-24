Командование Южного военного округа рассказало о боевой подготовке войск

В два раза выросла в этом году интенсивность боевой подготовки на Юге России. В войсках проведено более трех тысяч учений. Об этом сегодня на военном совете округа сообщил его командующий генерал-полковник Александр Дворников.

«В целях нейтрализации возможных угроз войска ЮВО во всей зоне ответственности продолжали выполнять задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне южных рубежей Российской Федерации и защите ее союзников в воздушном пространстве», - сказал Дворников.

Во время маневров подразделения используют новейшие образцы вооружения и техники. Их доля выше 65%. Командование отрабатывало взаимодействие различных родов войск. Учитывался сирийский опыт.

На заседание прибыл заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов. Он вручил награды отличившимся офицерам.