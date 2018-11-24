Юнармейцам Карелии рассказали о военных профессиях

Юнармейцы Карелии приняли участие в масштабной профориентационной акции «Профессии настоящих мужчин».

В ходе мероприятия представители силовых ведомств и военных учебных заведений Северо-Запада России организовали выставку военных специальностей, показали возможности учебных заведений в подготовке специалистов, рассказали о профессиях, которые могут получить в вузах силовых ведомств школьники.

В мероприятии приняли участие Управление ФСБ по Республике Карелия, МВД по Республике Карелия, Управление Федеральной службы исполнения наказаний, Главное Управление по делам ГО и ЧС, Федеральная служба судебных приставов, Пограничное управление ФСБ России, Карельская таможня, Росгвардия, профильные военные Вузы Санкт-Петербурга, Москвы, Череповца и Рязани.

Мероприятие проводится в Петрозаводске с 2006 года. Ежегодно его посещают более 1500 человек.