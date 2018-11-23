Военная полиция отразила нападение «боевиков» на блокпост под Самарой

Военнослужащие российской военной полиции проводят самые масштабные учения в своей истории.

В ходе маневров на полигоне Рощинский в Самарской области они отрабатывают действия при нападении противника на блокпост, на колонну военной техники, а также в случае применения радиационных, химических и биологических веществ.

Здесь задействовано и большое количество техники: бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун» и вертолеты Ми-8.

В сборах приняли участие более 300 человек из 80 регионов страны, а также из четырех заграничных российских военных баз.