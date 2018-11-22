Новая взлетная полоса построена на авиабазе Бельбек в Крыму

Завершилось строительство первой очереди военного аэродрома Бельбек. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров.

Объект был сдан досрочно, на месяц раньше запланированного срока строительства. Новая полоса позволит принимать все типы воздушных судов, военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты.

На аэродромном комплексе построено пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А-319. Аэродром расположен в 400 метрах от побережья Черного моря.

В ходе строительства были разработаны и внедрены сложные логистические схемы поставок строительных материалов и изделий. Только для строительства взлетно-посадочной полосы было использовано более 900 тысяч тонн щебня различных фракций, более 100 тысяч тонн песка и более 50 тысяч тонн цемента. Строительные материалы поставлялись из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев.

Строительство стратегического объекта было выполнено по указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами России президента Российской Федерации Владимира Путина.