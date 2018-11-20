Презентация проекта Главного храма ВС РФ прошла в Венеции

Презентация проекта собора Воскресения Христова, который станет Главным храмом Вооруженных Сил России, прошла в Венеции. Макет храмового комплекса представили на выставке «Современная русская церковная архитектура».

Экспозиция посвящена храмовому зодчеству нашей страны последних десятилетий. Проект нового собора, который реализуется по инициативе министра обороны Сергея Шойгу, можно детально рассмотреть на виртуальной модели.

Строительство уже началось, и через полтора года главный храм российской армии можно будет увидеть в подмосковном парке «Патриот». Возведение собора идет на добровольные пожертвования. Уже собран 1 420 000 000 рублей.