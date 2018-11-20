Невзирая на мороз и пургу: военнослужащие ЦВО покорили высокогорный хребет в Тыве

Военнослужащие Центрального военного округа впервые покорили высокогорный хребет Цаган-Шибэту, расположенный на юго-западе Республики Тыве. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Группа военнослужащих изучила и проложила маршрут протяженностью 26 километров, совершив восхождение на гору «Мунхулик» высота которой составляет свыше трех с половиной километров. Покорение вершины осложняли сорокаградусный мороз и ураганный ветер.

Восхождение совершили наиболее подготовленные военнослужащие войск специального назначения, прошедшие обучение в центрах горной подготовки Министерства обороны РФ.

Цаган-Шибэту — горный хребет на юго-западе Республики Тывы и северо-западе Монголии, в составе гор Южной Сибири.