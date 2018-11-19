«Тюльпаны» высокой мощности: российские минометы уничтожают подземные ходы «противника» в ЦВО

Артиллеристы ЦВО на Тоцком полигоне в Оренбургской области применили 240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 Тюльпан», недавно поступивший на вооружение. Эти минометы способны одним снарядом уничтожить укрепленный подземный бункер.

Военнослужащие совершают марш в назначенные районы и проводят стрельбы сосредоточенным огнем по подземным сооружениям и проходам условных незаконных вооруженных формирований на расстоянии около шести километров.

В отличие от других боеприпасов мина для «Тюльпана», весом в 130 килограммов, может ударить по навесной траектории и разрушить не только наземные, но и подземные сооружения, что очень актуально при современных способах ведения боевых действий с террористами.