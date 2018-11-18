Корабли ВМФ РФ во главе с ракетным крейсером «Варяг» прибыли в порт Брунея

Ракетный крейсер «Варяг», танкер «Борис Бутома» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», входящие в состав Тихоокеанского флота, прибыли в порт Муара в Брунее. Об этом рассказал официальный представитель флота Николай Воскресенский.

«Отряд... в соответствии с планом дальнего похода совершил деловой заход в порт Муара», - заявил он.

Планируется, что командование отряда нанесет визит вежливости администрации порта. Также пройдут товарищеские матчи по волейболу и футболу между моряками двух государств. Кроме того, для членов российских экипажей подготовлена большая культурная программа.

Ожидается, что визит в Бруней завершится 23 ноября.

Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока первого октября. Поход продлится тори месяца. Моряки будут участвовать в нескольких учениях, в том числе российско-индийских маневрах «Индра НЭВИ-2018». Корабли уже побывали с деловыми заходами в Китае, Республике Корея и Японии.