Британские дипломаты в Североморске почтили память летчиков, погибших в годы ВОВ

Память советских, английских и канадских летчиков, погибших при обороне советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, почтили моряки Северного флота и дипломаты из Великобритании. Церемония возложения венков и цветов прошла на военном мемориальном кладбище главной базы СФ в Североморске.

В мероприятии приняли участие представители командования Северного флота и делегация дипломатов во главе с Полномочным министром Посольства Великобритании в Москве Линдсей Самантой Сколл. Также в церемонии участвовали военнослужащие Североморского гарнизона, воспитанники Североморского клуба юных моряков. После возложения венков на Североморском военном мемориальном кладбище состоялась аналогичная церемония возле памятника «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске.

Утром британские дипломаты также возложили венки и цветы к могилам соотечественников на воинских захоронениях в Мурманске.

Визит дипломатов из Великобритании проходит в рамках ежегодных мероприятий, связанных с отмечаемым 11 ноября в Великобритании Днем поминовения воинов, погибших на поле боя. Подобные памятные мероприятия проводятся на Северном флоте регулярно, начиная с 1995 года.