В диких условиях: будущие контрактники прошли курс выживания на полигоне под Волгоградом
Военнослужащие научились оборудовать полевой лагерь, разжигать костер без спичек и добывать питьевую воду.
Курс выживания прошли будущие контрактники на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Военнослужащие научились оборудовать полевой лагерь, разжигать костер без спичек, готовить на нем пищу и фильтровать болотную воду.
Курс интенсивной общевойсковой подготовки рассчитан на четыре недели. На заключительном этапе всех ждет 30-километровый марш-бросок в полной выкладке с выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения.
Всего до конца года обучение пройдут больше двух тысяч военнослужащих, которые решили служить по контракту.