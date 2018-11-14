В диких условиях: будущие контрактники прошли курс выживания на полигоне под Волгоградом

Курс выживания прошли будущие контрактники на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Военнослужащие научились оборудовать полевой лагерь, разжигать костер без спичек, готовить на нем пищу и фильтровать болотную воду.

Курс интенсивной общевойсковой подготовки рассчитан на четыре недели. На заключительном этапе всех ждет 30-километровый марш-бросок в полной выкладке с выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения.

Всего до конца года обучение пройдут больше двух тысяч военнослужащих, которые решили служить по контракту.