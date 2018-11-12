Разгром «цитадели»: ставропольские артиллеристы уничтожили позиции условного противника

Позиции условного противника разгромили артиллеристы на учениях в Ставропольском крае. Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 отработали навыки маневренного боя - нужно проявить себя и в обороне, и в наступлении.

Поддержку артиллеристам оказали танкисты и мотострелки.

На боевых и контрольных стрельбах военнослужащие израсходовали 35 тысяч боеприпасов. Всего в уходящем учебном году артиллеристы 58-ой армии провели более 200 тактических учений. Интенсивность боевой учебы выросла на 15 процентов.