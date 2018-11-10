В Москве десятки школьников пополнили ряды движения «Юнармия»

Десятки московских школьников стали новобранцами движения «Юнармия», принеся торжественную клятву и добровольно вступив на новый для себя патриотический путь.

Ребята поклялись следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. В церемонии участвовали не только ученики младших классов, но и учащиеся-старшеклассники. Значки им вручили почетные гости мероприятия, а особую торжественность моменту придал оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

В настоящее время региональные отделения движения «Юнармия» существуют во всех 85 субъектах Российской Федерации, а в ряды организации вступило уже 260 тысяч школьников.