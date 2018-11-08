Телеканал «Звезда» победил на фестивале военной прессы Казахстана
Творческая группа телерадиокомпании Вооруженных Сил РФ «Звезда» стала победителем в номинации «Лучший материал о вооруженных силах Казахстана в зарубежном СМИ».
Победителем казахстанского фестиваля военной прессы «Эскер Медиа - 2018» в номинации «Лучший материал о вооруженных силах Казахстана в зарубежном СМИ» стала творческая группа телеканала «Звезда».
Фестиваль военной прессы прошел 7 ноября в Астане. В конкурсе приняли участие представители печатных, телевизионных и электронных СМИ, радиоведущие и интернет-блогеры. Всего награды были распределены в девяти номинациях.
Лауреатом фестиваля «Эскер Медиа - 2018» стал обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов.