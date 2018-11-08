Телеканал «Звезда» победил на фестивале военной прессы Казахстана

Победителем казахстанского фестиваля военной прессы «Эскер Медиа - 2018» в номинации «Лучший материал о вооруженных силах Казахстана в зарубежном СМИ» стала творческая группа телеканала «Звезда».

Фестиваль военной прессы прошел 7 ноября в Астане. В конкурсе приняли участие представители печатных, телевизионных и электронных СМИ, радиоведущие и интернет-блогеры. Всего награды были распределены в девяти номинациях.

Лауреатом фестиваля «Эскер Медиа - 2018» стал обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов.