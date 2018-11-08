Летчики ВВО на самолетах Су-24 и Су-34 выполнили дозаправку в воздухе: кадры сложнейших маневров

Экипажи оперативно-тактической авиации Восточного военного округа проводят учения по дозаправке в воздухе. В небо над Хабаровским краем взмыли бомбардировщики и истребители.

Дозаправка в воздухе один из сложнейших, но при этом обязательный, элемент летной подготовки каждого пилота российских ВКС. Тренируются экипажи и днем и ночью.

Дозаправка проходит как поодиночке, так и в составе авиационных пар. Кроме того, пилоты проводят тренируют навыки ведения воздушного боя, выполнения противоракетных маневров и ухода из-под огня средств ПВО противника.