Удары «Терминаторов» и «Ураганов» по «боевикам»: кадры маневров ВС РФ в Таджикистане

На полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане началась контрольная проверка боеготовности российской армии. Здесь дислоцируется 201-я база ВС РФ.

Тактические группы быстрого реагирования демонстрируют свой уровень подготовки и материально-технического обеспечения подразделений. В совместных маневрах принимают участие мотострелковые, танковые, артиллерийские и зенитные подразделения.

Военнослужащие сдают нормативы по стрельбе из всех видов вооружения от стрелкового и до самоходных гаубиц, танков и ударных вертолетов Ми-24.

Ранее «Звезда» публиковала кадры огня расчетов «Градов» и «Ураганов» по «боевикам» в Средней Азии в ходе этой проверки.