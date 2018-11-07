Удары «Терминаторов» и «Ураганов» по «боевикам»: кадры маневров ВС РФ в Таджикистане
Военнослужащие сдают нормативы по стрельбе из всех видов вооружения от стрелкового и до самоходных гаубиц, танков и ударных вертолетов Ми-24.
На полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане началась контрольная проверка боеготовности российской армии. Здесь дислоцируется 201-я база ВС РФ.
Тактические группы быстрого реагирования демонстрируют свой уровень подготовки и материально-технического обеспечения подразделений. В совместных маневрах принимают участие мотострелковые, танковые, артиллерийские и зенитные подразделения.
Военнослужащие сдают нормативы по стрельбе из всех видов вооружения от стрелкового и до самоходных гаубиц, танков и ударных вертолетов Ми-24.
Ранее «Звезда» публиковала кадры огня расчетов «Градов» и «Ураганов» по «боевикам» в Средней Азии в ходе этой проверки.