Экипажи Су-30СМ уничтожили воздушные и наземные цели в Забайкалье
Также летчики выполнили фигуры сложного и высшего пилотажа и отработали уход из-под удара средств ПВО «противника».
Уничтожение воздушных и наземных целей и уход из-под удара средств ПВО противника: в Забайкальском крае прошли учения пилотов Восточного военного округа.
Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ выполняют полеты парами и в группе. Пилоты тренируют навыки воздушного боя с применением элементов сложного и высшего пилотажа.
На цели заходят по разными углами. Пока один экипаж атакует противника, второй прикрывает его от систем противовоздушной обороны и вражеской авиации.